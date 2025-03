Paura nel pomeriggio per una trentaseienne rimasta coinvolta nel ribaltamento della propria auto, in Via Sarzana, al Termo. La dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Stando a quanto appreso la donna avrebbe perso il controllo della macchina in prossimità di una curva. Erano le 18 circa nel nel giro di pochissimi momenti si sono mobilitati i soccorsi: sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure. Dopo essere stata liberata la donna è stata portata in ospedale in codice giallo. Il traffico ha subito rallentamenti per tutta la durata dei soccorsi.

L’articolo Si ribalta con l’auto al Termo: donna ricoverata in ospedale proviene da Città della Spezia.

