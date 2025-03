Studentessa stuprata su una nave da crociera, il pm chiede fino a 9 anni di carcere per i tre imputati

Genova. Il sostituto procuratore Federico Panichi ha chiesto condanne comprese tra 5 e oltre 9 anni di reclusione per i tre giovani francesi accusati di aver violentato una studentessa 19enne a bordo di una nave da crociera Msc al largo di Genova la notte tra il 17 e il 18 maggio scorsi.

La pena più alta è stata chiesta per Charly Ethon Karl: oltre 9 anni di reclusione. Per lui è stata chiesta la pena più alta perché è anche accusato di detenzione di materiale pedopornografico trovato sul suo smartphone. Otto anni sono stati chiesti dall’accusa per Stephane Feuilleret e 5 per Damien Dauteuille La Font, che era entrato in cabina per ultimo e non ha partecipato direttamente alla violenza ma è accusato di “concorso” in quanto la sua presenza avrebbe rafforzato il comportamento degli altri due.

