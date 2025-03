A Levanto “Pulizie di primavera” con bimbi e adulti a caccia di rifiuti nel borgo e sulle spiagge

La “Compagnia degli Elfi” di Levanto ci riprova. Dopo il rinvio della scorsa settimana a causa delle condizioni meteo avverse, e confidando in una giornata finalmente senza pioggia, domenica 30 marzo riproporrà “Pulizie di primavera”, l’iniziativa ambientale che invita tutti i volontari (soprattutto i bimbi) a dedicare un pomeriggio alla raccolta di piccoli rifiuti nel centro, sul lungomare e sulle spiagge della cittadina rivierasca.

L’appuntamento è alle ore 15 in piazza Cavour, da dove i partecipanti, muniti di guanti e sacchetti (forniti da “Acam Ambiente-Gruppo Iren”), inizieranno il loro viaggio nelle strade e sugli arenili del paese per ripulirli da carta, oggetti in plastica, lattine, mozziconi di sigaretta e da tutto ciò che è stato lasciato da chi è poco rispettoso del decoro e dell’igiene del bene pubblico.

Per i bimbi il pomeriggio si concluderà con l’omaggio di un cono gelato offerto dalla gelateria “Il porticciolo”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Levanto e si avvale della collaborazione di “Brothers” per gli interventi sugli arenili.

L’articolo “Sciacchetrail è molto più di una semplice corsa” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com