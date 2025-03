Addio al professor Reda, per anni docente al Capellini-Sauro. La famiglia: “Ringraziamo tutti per l’affetto e i ragazzi della 5ET”

Si sono tenuti nei giorni scorsi i funerali del professore Giovanni Resa, per anni docente dell’istituto Capellini-Sauro della Spezia. La moglie e il figlio del professore hanno voluto ringraziare quanti hanno espresso parole di vicinanza in un momento così delicato e doloroso: “Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia funebre di Gianni ed in modo particolare i ragazzi della 5 ET dell’Istituto Capellini Sauro per la loro sentita manifestazione d’affetto”.

Nei giorni scorsi proprio l’istituto scolastico spezzino ha speso parole profonde per la scomparsa del docente, affidando una profonda riflessione sui social: “Il prof. Reda è stato per molti anni insegnante di laboratorio di elettronica e sistemi presso il nostro istituto, dedicandosi con passione e competenza all’educazione e alla crescita professionale e umana dei suoi studenti. Il suo impegno, la sua dedizione, la sua inesauribile energia lasciano un segno indelebile in tutti noi. La comunità scolastica si stringe attorno ai familiari in questo momento di dolore e condivide il ricordo di come Gianni abbia saputo essere per tanti colleghi e studenti una figura di docente propositivo, sorridente e, fino all’ultimo, costantemente ottimista”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com