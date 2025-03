Albenga in lutto per la scomparsa di Anna Maria Tagliasacchi

Albenga. Albenga in lutto per la scomparsa della professoressa Anna Maria Tagliasacchi.

“Con profonda commozione desidero ricordare la professoressa Tagliasacchi, mia indimenticabile insegnante di Lettere nella sezione B al Liceo Giovanni Pascoli – così la ricorda Eraldo Ciangherotti -. Donna colta, appassionata, capace di trasmettere l’amore per la letteratura come pochi sanno fare, è stata per me — e per tanti altri suoi studenti — una guida, un esempio, un faro acceso tra i banchi di scuola e nella vita”.

