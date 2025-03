Andora: dopo lo spostamento dei capolinea in stazione, prosegue il potenziamento dei servizi di trasporto pubblici

Andora. Dopo i nuovi capolinea spostati all’uscita della nuova stazione ferroviaria, quello della TPL è operativo dal 27 marzo e quello di RT lo sarà il 31 marzo, l’Amministrazione Demichelis prosegue con il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico. E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione di due autorizzazioni per l’esercizio di noleggio autovettura con conducente (NCC). Lo ha annunciato il consigliere delegato ai Trasporti Gimmi Aga.

Non potrà ottenere l’autorizzazione chi ha già la licenza per l’esercizio del servizio taxi. E’ possibile invece, che un medesimo soggetto, abbia più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Gli interessati dovranno presentare domanda sull’apposito modello, allegato in bollo da € 16.00, entro il 30.04.2025.

