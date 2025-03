Area giochi al Felettino: Cattani e Raffaelli presentano un’altra interpellanza

Nuova interpellanza in Consiglio Comunale sull’area giochi al Felettino. I consiglieri Pd Marco Raffaelli e Viviana Cattani chiedono chiarimenti sull’impegno dell’amministrazione riguardo alla realizzazione di uno spazio ludico in Via dei Pilastri, sollecitato dai residenti con una petizione misteriosamente smarrita dagli uffici comunali. Nonostante le rassicurazioni della Giunta e la promessa di uno studio di fattibilità, secondo i firmatari nei bilanci approvati non risultano stanziamenti dedicati. I consiglieri chiedono quindi se e quando verranno destinate risorse per concretizzare il progetto, atteso dai cittadini del quartiere.

