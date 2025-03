Caccia: “Nessuno tocchi …i lupi! Alla base scelte invasive e confuse”

Da Claudio Toso

In questi giorni ci sono state numerose polemiche e fibrillazioni tra la popolazione locale, causate dalle battute di caccia di selezione effettuate lungo le sponde dei rivi che formano il fiume Entella, per l’eliminazione di alcuni capi di cormorani neri che hanno – a parere di alcuni esperti del settore – causato danni alla pesca nelle acque interne, in quanto presenti in numero sempre maggiore e per tutto l’anno. Battute di caccia per altro decise senza preavvisare né la popolazione locale, né – pare – i comuni interessati da tale attività.

» leggi tutto su www.levantenews.it