Calcio/ Genoa sconfitto di misura dalla Juventus: decisivo il gol di Yildiz

Un gol di Yildiz al 25′ del primo tempo decide la sfida tra Juventus e Genoa, terminata 1-0 allo Stadium. I bianconeri gestiscono il vantaggio senza particolari affanni, mentre i rossoblù cercano la reazione senza successo. La squadra di Vieira scende in campo con il 4-3-3, schierando Leali tra i pali, protetto da Sabelli, De Winter, Vasquez e Matturro. In mediana spazio a Frendrup, Onana (alla prima da titolare) e Masini, mentre in attacco tocca a Pinamonti, supportato da Zanoli e Miretti.

La Juventus parte forte e al 4′ sfiora il vantaggio con un cross insidioso che non trova la deviazione di Nico Gonzalez. Il Genoa risponde al 13′ con un’iniziativa di Pinamonti, chiuso da Gatti, e al 16′ con un rasoterra di Frendrup, bloccato da Di Gregorio. Al 19′, su calcio piazzato, Leali esita in uscita ma Gonzalez non riesce a concludere. Il vantaggio bianconero arriva al 25′: Yildiz si libera di De Winter e batte Leali con un preciso diagonale. La Juventus sfiora il raddoppio al 44′ con Vlahovic, ma il portiere rossoblù si oppone.

» leggi tutto su www.levantenews.it