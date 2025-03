Carcare, lo spaccio aziendale della Noberasco crea discordia in Comune: rimosso il container che lo ospitava

Carcare. Il container della discordia, adibito a spaccio aziendale della Noberasco, è stato rimosso dal parcheggio dove era posizionato dallo scorso dicembre.

A sollevare la polemica il gruppo di minoranza “Insieme per Carcare” che, con un’interrogazione, aveva richiesto informazioni alla giunta guidata da Rodolfo Mirri in merito all’attività commerciale “aperta in una zona dove non è consentita la vendita al dettaglio – affermano dall’opposizione – Il piano urbanistico non prevede commercio in quell’area, inoltre uno spaccio aziendale deve sorgere all’interno della proprietà e non su suolo pubblico. Infine abbiamo saputo che nessuna pratica è stata autorizzata dallo Sportello unico delle attività produttive, come la norma prevede”.

