Cercano di rubare 250 euro di merce in un supermercato, poi fuggono su un bus: trovati e denunciati

Genova. Sono entrati in tre ieri pomeriggio in un supermercato in via Cantore a Sampierdarena e hanno cercato di rubare circa 250 euro di merce. I tre, di 24, 30 e 45 anni, tutti di nazionalità marocchina, sono stati però colti sul fatto dai dipendenti. Quindi hanno abbandonato la refurtiva e sono fuggiti.

La centrale operativa ha diramato le informazioni sui tre ladri sulla base delle testimonianze dei dipendenti. Erano fuggiti su un bus in direzione centro. A trovarli una volante quando erano arrivati ormai in via Gramsci.

