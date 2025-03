Che annata per la San Filippo Yepp! Settimo posto e playoff ad un passo, Torregrossa e Rotiroti: “Sarebbe meraviglioso, finiamo bene l’anno”

Albenga. La stagione della San Filippo Yepp sta stupendo tutti gli addetti ai lavori. A fine marzo conquistata una solida settima posizione in classifica in una Prima Categoria veramente avvincente e più competitiva rispetto alle passate edizioni. Lotta per il primo posto ancora aperta tra Baia Alassio, Ospedaletti e Camporosso, a cui seguono Dianese, Andora, Cengio e proprio la squadra di Albenga.

Una rosa composta da giocatori esperti di assoluto livello, uno tra tutti Carparelli oggi a 17 reti in campionato (22 in tutte le competizioni), ma che senza gioco farebbe ben poca strada. Se si aggiungono i giovani innesti dalla Juniores e dal mercato, i giallorossi hanno tutte le carte in regola per provare ad accedere alle fasi finali di un playoff che mancava da molto tempo.

