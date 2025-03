Diga di Santa Margherita crollata dopo la mareggiata: 9 richieste di rinvio a giudizio, c’è anche l’ex provveditore Ferrazza

Genova. La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per nove persone per il crollo della diga del porto di Santa Margherita ligure avvenuto tra il 28 e il 29 ottobre 2018. Tra gli imputati c’è anche Roberto Ferrazza, ex provveditore delle opere pubbliche della Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta già a processo per il crollo del ponte Morandi e sotto indagine per una serie di appalti dati in cambio di piccoli regali.

L’udienza preliminare è fissata per il 20 maggio davanti alla giudice per l’udienza preliminare Silvia Carpanini. Le accuse sono di crollo e naufragio colposo, visto che una quindicina di imbarcazioni erano affondate.

