Genoa sconfitto di misura dalla Juventus, Vieira: “Meritavamo un punto. Difficile chiedere di più difensivamente ma dobbiamo cercare di più Pinamonti”

Torino. Il Genoa viene sconfitto 1-0 dalla Juventus con la rete di Kenan Yildiz al 24esimo. Una prestazione ordinata da parte dei rossoblù ma con poca incisività in fase offensiva che non ha sortito particolari pericoli alla porta di Di Gregorio. Non era una trasferta semplice dopo tutti gli avvenimenti in casa Juve, che la vedevano costretta a fare risultato pieno dopo il cambio in panchina. Mister Patrick Vieira, consapevole di tutto questo, si dichiara ugualmente soddisfatto per la prova dei suoi ragazzi.

“Difensivamente è difficile chiedere di più. Gli undici giocatori hanno fatto benissimo su questo, siamo mancati negli ultimi 30 metri – incomincia Vieira -. Però siamo venuti con le idee chiare per metterli in difficoltà. Dispiace perché meritavamo un punto, però bisogna lavorare sempre sui dettagli. Sul gioco possiamo fare meglio e possiamo migliorare. Possiamo creare di più quando vinciamo i duelli”.

