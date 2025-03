Gioco d’azzardo, Piciocchi attacca Salis: “Incoerente, era nel board Lottomatica”. La replica: “Insinuazioni diffamatorie, valuteremo azioni legali”

Genova. “Apprendiamo con stupore che la candidata del centrosinistra abbia partecipato oggi a un convegno sul gioco d’azzardo, prendendo una posizione netta contro un fenomeno che, come amministratori, conosciamo bene per i danni che provoca. Ma ciò che ci lascia davvero perplessi è che la stessa persona, fino a poche settimane fa, risulta essere stata membro del Board della Fondazione Lottomatica, che pur organizzando attività a scopo sociale, fa parte del sistema che ora denuncia”. A parlare è Pietro Piciocchi, candidato sindaco per il centrodestra, che sferra un duro attacco: “Il tema non è personale, ma profondamente politico e morale. Se confermata, questa informazione non può essere archiviata con leggerezza. Perché una cosa è prendere posizione contro l’azzardo con convinzione e credibilità, un’altra è farlo dopo averne fatto parte attiva. Genova merita trasparenza e coerenza”. E conclude: “Credo che, a questo punto, servano chiarimenti immediati. Perché se è vero che chi si candida a guidare una città deve farlo con spirito di servizio, allora la coerenza tra le parole e i fatti non è un dettaglio, ma una responsabilità verso tutti i cittadini”.

Con Piciocchi attacco Salis con note dello stesso tenore anche Carmelo Cassibba, coordinatore di Vince Genova, e il candidato di Uniti per la Costituzione Mattia Crucioli.

