Genova. La Filctem Cgil è il primo sindacato nel Gruppo Iren Genova. Nelle giornate del 24, 25 e 26 marzo si sono svolte le elezioni per il rinnovo della RSU del Gruppo Iren e la Filctem, con un successo che si attesta al 54% dei consensi totali, ha ottenuto l’elezione di 18 nuovi delegati sindacali.

L’affluenza alle urne totale è stata dell’82%, quasi 88% per il settore acqua, 87% per Smart Solution, 84% per il Gas, 72% per Iren spa e mercato.

