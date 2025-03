Genova. Un italiano di 47 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dai poliziotti delle volanti dopo che ha minacciato medici e infermieri al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

L’uomo si era presentato in ospedale con un cartoccio di vino. Alla richiesta dei sanitari di posarlo ha invece estratto un coltello minacciando il personale. Poi, in stato di alterazione, è fuggito. I poliziotti delle volanti lo hanno individuato non lontano dal nosocomio e arrestato.

