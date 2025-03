K1. Samuele Iorio è campione italiano WAKO PRO! Battuto Rutigliano al primo round per KO

Bologna. Iorio riprende da dove aveva lasciato! Dalla vittoria per ko al secondo round contro Ancinelli, che lo ha portato al primo posto del ranking di Fight Clubbing della sua categoria di peso, alla vittoria di questa sera contro Rutigliano per ko al primo round. Un colpo da maestro che toglie ogni dubbio ai giudici, la cintura italiana WAKO PRO è nuovamente in mano all’atleta di Albenga.

Prime fasi di match di studio, alternate da diversi colpi di Rutigliano, soprattutto low kick e tip, alcuni contenuti da Iorio ed altri accusati. Poi la crescita dell’atleta ingauno, che prima prova ad entrare nella guardia dell’avversario con combinazioni di braccia e gambe, tenta una ginocchiata saltata, per poi subito dopo chiudere con la combinazione vincente: rincorsa verso l’avversario, middle kick parato, gancio alla tempia, Iorio si avvicina all’angolo neutro ed aspetta la conta e poi scoppia di gioia. Rutigliano non può più continuare, è lui il campione.

