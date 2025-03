Pallanuoto M/ A Como, mezzo passo falso per i ragazzi del Bogliasco (10-10)

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Ospiti del Como nella vasca di Monza, i biancazzurri non sono andati oltre un pareggio per 10-10 che lascia molto rammarico. Soprattutto perché l’approccio alla sfida sembrava essere stato dei migliori, con un 3-0 timbrato da Biallo, Boero e Bottaro in meno di mezzo tempo che sembrava poter mettere la pratica in discesa. E invece i lariani hanno mostrato di non aver alcuna intenzione di fare da sparring partner, trovando il pareggio per poi tornare sotto di due reti (quelle siglate da Taramarasco e ancora da Biallo) prima del prima riposo.

