Polo della Protezione civile, i sei sindaci della Val di Magra: “Atto grave la mancata condivisione di una scelta così importante”

“Nei giorni scorsi, avendo appreso da articoli di stampa della scelta regionale di individuare la sede del nuovo polo logistico regionale a Brugnato, abbiamo espresso la nostra legittima preoccupazione indicandone le ragioni, chiedendo di sospendere l’iter e di convocare una riunione con tutte le parti interessate, compresi ovviamente in primis i rappresentanti dei Volontari”. Così in una nota congiunta i sindaci di Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, Luni, Santo Stefano di Magra e Vezzano Ligure che rivolgendosi nuovamente all’ente sottolineano: “La Regione ci ha risposto prontamente spiegandoci i motivi di tale scelta (motivi che non ci hanno convinto) e precisandoci che la decisione spetta esclusivamente alla Regione e che noi siamo solo 6 sindaci, ma ne esistono altri 26 nello spezzino e 67 nella città metropolitana di Genova. Siamo stati inoltre informati di un incontro tenutosi con i referenti del Coordinamento provinciale di Protezione Civile che nel frattempo avevano preso carta e penna per chiedere di sospendere e rivalutare la decisione di cui avevano avuto notizia a mezzo stampa.

Nel frattempo, tre Comuni sono intervenuti pubblicamente a sostegno della Regione, e il Comune di Sarzana, evidentemente condividendo le preoccupazioni formalizzate nella nostra lettera, dettata da motivi di oggettività logistica e non da desiderio di contrapposizione politica, ha messo a disposizione uno stabile in località San Lazzaro per farlo diventare “casa del volontariato”. Abbiamo appreso due importanti novità: la prima è che alla Regione sono state inviate lettere di sostegno e condivisione da parte di dieci amministrazioni comunali tra cui La Spezia, Sarzana e Lerici. Inoltre abbiamo letto che la Regione Liguria ha convocato una riunione “su richiesta dei Comuni dell’area interna Val di Vara, estesa anche ai Sindaci della Riviera e delle Cinque Terre che hanno voluto partecipare“, riunione alla quale i sottoscritti sindaci, che unici e primi avevano manifestato le loro perplessità, non sono stati invitati. Avremmo potuto spiegare le ragioni delle nostre preoccupazioni e richiedere chiarimenti rispetto ad alcuni passaggi che non ci sono chiari. Peraltro tra noi firmatari della presente c’è anche il sindaco di Santo Stefano che meritava e merita maggior considerazione e rispetto istituzionale, dato che ha appreso dalla stampa dello spostamento del Polo di Protezione Civile dal suo Comune.

La Regione ha deciso, secondo noi sbagliando, in autonomia, e non può stupirsi se poi qualcuno se ne lamenta, soprattutto se chi lo fa o è un volontario o un Sindaco che – vorremmo ricordarlo a chi ci legge – rappresenta in ogni Comune la prima Autorità di Protezione Civile ed è responsabile della prevenzione e della gestione di tutte le emergenze”.

Galazzo, Paganini, Cecchinelli, Silvestri, Sisti e Bertoni aggiungono: “Riteniamo quindi un atto grave la mancata condivisione di una scelta così importante e strategica rispetto alla localizzazione del polo regionale. Una condivisione, un tavolo di lavoro comune, un coinvolgimento dei Sindaci, avrebbe potuto portare a soluzioni diverse che avrebbero salvaguardato tutta la comunità. Siamo consapevoli delle criticità che presenta l’attuale sede, ma rimaniamo convinti che quel luogo è sicuramente molto più indicato per posizionamento geografico a garantire efficienza, efficacia, tempestività nell’intervento in aiuto a qualunque comunità provinciale in caso di emergenza, prima fra tutte, sia consentito dirlo, la città della La Spezia.

Non si dimentichi che durante l’ultima tragica alluvione che interessò la Val di Vara, l’autostrada fu interrotta in entrambi i sensi di marcia da una rovinosa frana che tagliò letteralmente in due la Liguria.

La proposta della creazione di un polo a San Lazzaro avanzata dal Comune di Sarzana peraltro è un’assoluta novità che impone un approfondimento per verificarne la sua fattibilità e su cui la Regione non si è ancora espressa.

Purtroppo dobbiamo registrare che questa decisione calata dall’alto ha provocato un divisione tra territori e soprattutto rischia di coinvolgere il mondo del volontariato che di tutto ha bisogno tranne che che di divisioni. La nostra lettera – concludono – aveva come unico intento quello di rappresentare perplessità di carattere logistico in ordine alla nuova ipotesi di localizzazione della struttura e non erano dettate dalla volontà di creare sterili polemiche politiche né tantomeno di contrapporci con altri Sindaci”.

