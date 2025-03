Porta a porta, Patto per Savona: “Scelta della giunta Caprioglio, non è possibile installare cassonetti intelligenti in tutta la città”

Savona. “Negli ultimi giorni a Savona si è acceso il dibattito sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, che sta progressivamente entrando in funzione in città. Comprendiamo che ogni cambiamento, specialmente quando incide sulle abitudini quotidiane, possa creare paure, polemiche e difficoltà iniziali. Un cambiamento necessario, e non solo per responsabilità nei confronti dell’ambiente. La riduzione della quantità totale di rifiuti, assieme all’innalzamento della percentuale di raccolta differenziata e alla sua qualità porterà all’abbattimento dell’ecotassa che tutti gli anni il Comune è costretto a pagare assieme ad una tariffazione puntuale della TARI che premierà i cittadini più virtuosi. È tuttavia importante fare chiarezza e precisare alcuni punti importanti”. Lo dichiarano i consiglieri del gruppo Patto per Savona.

“La scelta di adottare il sistema di raccolta porta a porta risale al 2021, quando la precedente amministrazione comunale approvò il cosiddetto “Piano Contarina”, ponendolo alla base della gara d’appalto per la gestione dei rifiuti. Questo piano vincola la società affidataria Sea-S a realizzare il porta a porta spinto su tutto il territorio comunale. Ogni eventuale modifica può essere introdotta soltanto entro margini ristretti, per evitare di invalidare la gara e di rivivere le difficoltà già affrontate nel recente passato, quando la gestione dei rifiuti era affidata ad una società in concordato preventivo”.

