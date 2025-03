Porta a porta Savona, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari: “Il sistema va bene per il centro, non per gli altri quartieri”

Savona. “Abbiamo chiesto assieme all’Anaci (amministratori) e Fiaip (agenti immobiliari) la convocazione della commissione consultiva della casa del Comune di Savona, circa la raccolta porta a porta dei rifiuti. Il sistema previsto, forse, va bene per il centro città, ma non per gli altri quartieri, case sparse comprese. Gli ostacoli riguardano il vigente regolamento di igiene, nonchè il regolamento di polizia urbana e suolo pubblico, essendo notoriamente vietato lasciare oggetti incustoditi nella strada alla mercé di persone ad animali.

“Né si può pretendere – proseguono – che gli amministratori condominiali incarichino personale volontario o retribuito, per gestire il movimento deicontenitori, perchè essitono leggi molto severe in tema di lavoro e previdenza sociale. Ma, soprattutto, esiste una speciale legislazione tributaria che quantifica in euro i costi del servizio rifiuti, il quale deve essere reso in modo eguale ed uniforme a tutti utenti, dall’azienda erogatrice e non in modo difforme a seconda dei quartieri. Sicché il costo del servizio maggiorato infine del 10% sarà eguale per tutti i savonesi, mentre il servizio reso, purtroppo, non sarà altrettanto uguale e soddisfacente per tutti”.

» leggi tutto su www.ivg.it