Porto di Savona, irregolarità a bordo: multe per oltre 3 mila euro ad uno yacht britannico

Savona. Il personale della Polizia di Stato dell’Ufficio di Polizia Frontiera Marittima di Savona ha notificato nei giorni scorsi due sanzioni amministrative per un totale di oltre 3.000 euro, importo potrebbe arrivare a superare i 9.000 euro se non pagato in misura ridotta nei primi 5 giorni dalla notifica.

Le sanzioni sono state notificate al comandante di una imbarcazione da diporto, battente bandiera Britannica ormeggiato nel porto di Savona, a seguito delle verifiche effettuate sui registri di bordo che hanno permesso di accertare irregolarità relative alla tenuta dei registri di sbarco/imbarco di personale della crew (equipaggio), nonché sulla posizione lavorativa di alcuni tecnici lavoranti a bordo, violazioni previste rispettivamente dal Codice della navigazione e dal Codice della nautica da diporto.

