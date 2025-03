Temporanea indisponibilità dell’ufficio postale di Romito Magra “a causa di un problema infrastrutturale imprevisto”. L’annuncio arriva da Poste italiane che precisa: “Da martedì 1 aprile, i cittadini possono rivolgersi all’ufficio postale di Arcola in Via della Repubblica dove per l’occasione sarà disponibile uno sportello dedicato per il ritiro della corrispondenza e pacchi in giacenza, per le operazioni finanziarie legate a conti e libretti e per il pagamento del rateo pensionistico del mese”.

L’articolo Problema infrastrutturale all’ufficio postale di Romito: cittadini andranno ad Arcola in Via della Repubblica proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com