Pugni in ambulanza, necessario l’intervento delle forze dell’ordine per un turista ubriaco

Disavventura ieri sera a bordo di un’ambulanza nel rientro da Riomaggiore. Non erano ancora le 21 quando un equipaggio della Croce rossa della Spezia ha soccorso un turista colombiano sulla trentina che mostrava segni di ubriachezza, nel piazzale della stazione ferroviaria. L’uomo è stato caricato in ambulanza ma mentre raggiungevano La Spezia, in un attimo di confusione nonostante le spiegazioni dei soccorritori, si è scagliato contro gli operatori prendendo anche a pugni l’interno del vano soccorso. E’ stato necessario anche l’intervento dei Carabinieri che sono riusciti a calmarlo. L’ambulanza è poi riuscita a raggiungere l’ospedale dove al turista sono state somministrate tutte le cure del caso.

