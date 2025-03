Regione, Invernizzi (FdI): “Sulla formazione e l’inclusione l’assessore Ferro conferma risorse e attenzione anche per il 2025”

Regione. “Sulla formazione la Regione conferma il proprio impegno in questo caso per affermare l’inclusione scolastica e formativa degli studenti con disabilità. Lo stanziamento di 400mila euro per l’anno formativo 2024/2025 é destinate agli studenti iscritti nei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), garantendo pari opportunità nell’accesso alla formazione. Grande merito di questa iniziativa va all’assessore regionale Simona Ferro”. Lo afferma in una nota Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione per Fratelli d’Italia.

“Il finanziamento – ricorda Invernizzi – sarà erogato all’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA), che provvederà a distribuire i fondi agli enti di formazione accreditati. Con questa iniziativa -sottolinea il capogruppo in Regione di FdI- l’assessorato alla formazione mira a sostenere l’inclusione degli studenti con disabilità di età inferiore ai 18 anni, favorendo un percorso educativo equo e accessibile”.

» leggi tutto su www.ivg.it