‘Santa’: crollo della diga nell’ottobre 2018; chiesto il processo per nove

Notte tra il 28 e il 29 ottobre 2018. La mareggiata di potenza inaudita provoca il crollo parziale della strada per Portofino, il crollo della diga foranea del porto Carlo Riva, entra nei locali del faro di Portofino che si trova a 32 metri di altezza. A Santa Margherita Ligure spazza via un tratto centrale della diga rendendo insicure le imbarcazioni all’ormeggio e provocando l’affondamento di due pescherecci. Fortunatamente non ci sono vittime, né qui, né a Rapallo, né altrove. Un miracolo.

La Procura apre un’inchiesta per la diga del porto Riva a Rapallo (dove risulta un imputato) . Ora la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di nove persone riguardo al crollo parziale, nel tratto centrale, della diga del porto di Santa Margherita Ligure. L’udienza preliminare è fissata per il 20 maggio davanti al giudice Silvia Carpanini. Le accuse sono di crollo della diga e di naufragio colposo per quanto riguarda i pescherecci affondati.

