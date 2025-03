“Sciacchetrail è molto più di una semplice corsa”

L’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro ieri sera era presente alla partenza della 100 km di “Sciacchetrail 2025 – Cinque Terre Ultra Trail”, la competizione sportiva che celebra il territorio spezzino nel segno dello sciacchetrà. Oltre centro ultra-runner sono partiti alle 22 da Riomaggiore per percorrere gli habitat del Parco Nazionale delle Cinque Terre sino a scollinare in Val di Vara. Questa mattina, alle 7:30, altri trecento corridori sono partiti da Monterosso per sfidarsi sul tradizionale tracciato ad anello di 47km.

“Lo Sciacchetrail è inserito nel palinsesto di ‘Liguria 2025 Regione Europea dello Sport’ proprio in virtù della sua grande valenza dal punto di vista sportivo, promozionale e culturale – spiega Ferro. – Questo evento, infatti, è molto più di una semplice corsa: grazie allo Sciacchetrail l’intera comunità spezzina celebra nel segno dello sport outdoor le proprie radici e le proprie tradizioni, valorizzando al contempo le eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio”.

