Scienza partecipata: al via la Campagna Primaverile di monitoraggio costiero

A partire da lunedì 31 marzo, prenderà il via la Campagna Primaverile 2025 dei BIOBlitz di monitoraggio costiero che coinvolgeranno studenti e cittadini della Spezia nella raccolta di dati ambientali lungo le coste di Porto Venere, Venere Azzurra, Marinella e Monterosso, con il patrocinio dei Comuni di appartenenza, del Parco Nazionale delle 5 Terre e del Comune della Spezia oltre alla Consulta Provinciale Femminile della Spezia, Premio Atlantide e ACAM Ambiente-Gruppo Iren. Le attività di Citizen Science sono organizzate dal progetto Percorsi nel Blu-EU Blue School dell’Istituto “Rita Levi-Montalcini” – IC2, istituto Membro della Rete Europea delle Blue School dal 2022. La campagna di Citizen Science si inserisce all’interno di un progetto più ampio di conoscenza e tutela dell’ambiente costiero marino che mira a promuovere la conservazione delle risorse naturali, offrendo a tutti un’opportunità concreta di partecipazione. Partecipare a questa campagna infatti non solo rappresenta un’occasione per imparare e contribuire a un progetto di ricerca scientifica, ma permette anche di far parte di un movimento più grande che lavora per la preservazione delle coste, un tema che tocca tutti noi, oggi più che mai. I cittadini e in particolare gli studenti, rappresentano un pubblico fondamentale per la campagna. Coinvolgendoli attivamente in tutte le fasi della ricerca scientifica, si offre loro un’importante opportunità di apprendimento che va al di là della teoria scolastica. Essi potranno approfondire temi legati al metodo scientifico, alla biodiversità e all’ecologia marina, acquisendo competenze che potranno essere utilizzate anche nel loro futuro. La campagna di monitoraggio costiero è inoltre progettata per essere accessibile ad un ampio pubblico, senza restrizioni di età o competenze. Questo significa che, sia giovani che adulti, residenti o turisti, possono partecipare e imparare direttamente sul campo grazie alla presenza, all’interno di ogni gruppo di lavoro, di Biologi e tutor esperti che guideranno le operazioni di raccolta dei dati e provvederanno al loro controllo, con la collaborazione dei partner del progetto. I BIOBlitz di monitoraggio sono gratuiti, senza alcuna necessità di registrazione e si terranno presso le località costiere, secondo il seguente calendario: lunedì 31/03 dalle ore 9,30 alle 12,30 a Porto Venere (ritrovo presso la spiaggia dell’Olivo); venerdì 4/04 dalle ore 9,30 alle 12,30 alla Venere Azzurra di Lerici (ritrovo davanti al bagno Venere 1); sabato 5/04 dalle ore 10 alle 13 a Marinella (ritrovo davanti al bagno Pitì); lunedì 14/04 dalle ore 9,30 alle 12,30 a Monterosso (ritrovo presso la spiaggia del centro storico). Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’organizzazione via e-mail all’indirizzo info.percorsinelblu@gmail.com.

