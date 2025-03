Sestri Levante, al via i primi interventi sulla viabilità cittadina

I lavori inizieranno lunedì 31 marzo, a partire dalle ore 5, con operazioni di scarificazione all’incrocio tra via T. Paggi e via Bruno Primi. L’intervento, che prevede il ripristino del sottofondo e del manto di usura, si concluderà martedì 1 aprile, salvo condizioni meteo avverse. Durante queste due giornate si potranno verificare rallentamenti e possibili code lungo via Paggi, via Primi e via Sara.

Un secondo intervento è in programma per mercoledì 2 aprile, in corrispondenza del sottopasso di via Pontino, dove si procederà con la manutenzione straordinaria della carreggiata. In tale data il tratto sarà completamente chiuso al traffico per l’intera giornata.

È inoltre previsto un intervento di riparazione dei punti dissestati del manto stradale presso il parcheggio pubblico di via Bruno Primi, adiacente al casello autostradale. L’intervento, volto all’eliminazione di situazioni di pericolo per il transito dei veicoli, sarà eseguito nella giornata di giovedì 3 aprile. Il giorno successivo, venerdì 4 aprile, si provvederà al ridisegno della segnaletica orizzontale. Durante queste giornate il parcheggio rimarrà chiuso.

Il costo complessivo degli interventi ammonta a oltre 30 mila euro, interamente finanziati con risorse comunali.

“La politica di reale cura della città vedrà quest’anno l’inizio di una importante serie di attività di manutenzione che verranno condotte in città sia in termini di asfaltature sia di manutenzione degli arredi e del territorio”, commenta il sindaco Francesco Solinas.