Sestri: pesca bianchetti e li rivende a privato; merce sequestrata e multe per 8.000 euro

Pescare e somministrare i “bianchetti” (avanotti di sarda) è vietato da una direttiva europea entrata in vigore nel 2006. La Regione Liguria tuttavia a marzo, in deroga alla normativa, ha autorizzato alcuni pescatori ad effettuare tale pesca in via sperimentale; a quanto pare per motivi scientifici. A fine battuta i pescatori dovevano consegnare i “bianchetti” alle persone autorizzate dalla Regione.

Il Circomare di Santa Margherita Ligure, al comando del tenente di vascello Salvatore Amenta, grazie ai militari del Locamare di Sestri Levante, ha scoperto un traffico illecito dei “bianchetti” pescati.

