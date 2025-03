Show cooking in piazza, tra trucchi e ricette: a Recco con l’Evoé Festival

Recco. Oggi e domani Recco ospita la terza edizione dell’Evoè Festival, dedicato all’esaltazione del patrimonio gastronomico italiano. Piazza Nicoloso è stata trasformata per l’occasione in un vivace centro di cultura gastronomica con palco, area dedicata allo show cooking, videowall, un salottino per interviste e sedie in platea per gli spettatori. Nelle due giornate, una grande tensostruttura in piazza Nicoloso resterà aperta dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

I grandi cuochi del territorio ed in particolare di Genova e Liguria Gourmet cucineranno dal vivo raccontando storie, curiosità ed aneddoti, trucchi e ricette. Uno spazio particolare sarà dedicato alle tre DOP liguri di Assaggia la Liguria: Basilico Genovese DOP, l’Olio Extra Vergine di Oliva DOP Riviera Ligure e l’Enoteca Regionale della Liguria. Una delle star non potrà che essere la focaccia col formaggio di Recco IGP.

