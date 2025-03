Siamo il Golfo dei poeti: “E’ chi non capisce che parcheggi e traffico turistico vanno indirizzati fuori da centri storici che non ha compreso realtà in cui sta vivendo”

Siamo il Golfo dei poeti, gruppi consiliari lericino, interviene sulla seduta di consiglio comunale di ieri, venerdì 28 marzo. “Nel corso del recente consiglio comunale il nostro gruppo consiliare, oltre interrogazioni e mozioni presentate assieme agli altri gruppi di minoranza (interrogazioni su installazione cassonetti stradali e sentenza Consiglio di Stato sul contenzioso Comune di Lerici/Acam-Iren; mozione sulla scritta di epoca fascista alla Serra), ha presentato tre interrogazioni ed è intervenuto in maniera puntuale e preparata su tutti i punti all’odg, compresi l’approvazione del rendiconto 2024 e la variazione al bilancio di previsione”, si legge nella nota diffusa dalla forza di opposizione, rappresentata in aula dai consiglieri Emanuele Nebbia Colomba e Bernardo Ratti.

“Il consigliere Nebbia Colomba ha posto il problema, per la scuola di Pugliola, circa le problematiche di muffe nella mensa della stessa. Infatti i bambini dovranno mangiare in classe. La risposta dell’assessore Toracca è stata che stanno verificando per arrivare ad una soluzione in tempi brevi. Come gruppo si è ribadita l’urgenza – prosegue la nota del gruppo consiliare -. Abbiamo poi presentato un’interrogazione sulla Batteria bassa di Santa Teresa, letta sempre dal capogruppo Nebbia Colomba, in cui abbiamo chiesto la specifica di soci e componenti degli organi delle APS e delle Imprese sociali risultanti vincitrici (associazione temporanea formata da Scuola di Mare, associazione Senza Tempo, Verdeacqua, Cooperativa Verdemare). Questa interrogazione è propedeutica ad ulteriori verifiche da parte nostra sulla gestione e sulla valorizzazione della Batteria bassa di Santa Teresa”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com