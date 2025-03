Silvia Salis inaugura il suo point elettorale in pieno centro: “Avanti in questi due mesi e il 27 maggio sarà già domani”

Genova. Folla e tanti sorrisi soddisfatti questo pomeriggio all’inaugurazione del point di Silva Salis in via Carducci in pieno centro. Ci sono i segretari e gli esponenti di tutti i partiti del campo largo ma anche tanta gente comune, militanti e curiosi venuti a vedere ‘dal vivo’ la candidata di centrosinistra.

Non ci stanno tutti dentro il point (non grandissimo ma disposto su tre piani) e così lei prima di cominciare l’incontro pubblico in una delle sale saluta e arringa gli elettori parlando direttamente affacciata sulla strada. “Ovunque andiamo siamo sempre di più – dice al microfono – ma vi chiedo questo, mancano due mesi, noi sappiamo che è già domani, ma ogni giorno dobbiamo ricordarcelo che questa città deve andare avanti, fino al 25 maggio, fino al 26 maggio, e svegliarsi il 27 maggio, e lì sì, che sarà già domani”

