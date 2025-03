Ha avuto un’animata lite con clochard, gli ha preso la maglietta e l’ha bruciata. E’ accaduto alla Spezia dove un uomo di 28 anni è stato denunciato e segnalato alla Procura della Repubblica dopo che i Carabinieri lo hanno fermato questa notte in Piazza Brin. Stando a quanto appreso il 28enne, equadoregno, ha strappato una maglietta ad un clochard dando fuoco all’indumento per poi gettarlo sulla strada. Il giovane, oltre ad esser denunciato per incendio e getto pericoloso di cose, è stato segnalato anche per inosservanza di un provvedimento di divieto accesso/stazionamento nei pressi degli esercizi pubblici ubicati in quel quartiere.

L’articolo Stappa la maglietta a un clochard e la brucia: denunciato proviene da Città della Spezia.

