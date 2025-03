Il sabato degli spezzini e nel resto della Liguria sarà caratterizzato da passaggi nuvolosi consistenti con deboli precipitazioni sparse e locali piovaschi legati all’ingresso di un impulso freddo in quota sul Mediterraneo Occidentale. Non mancheranno effimere schiarite in mattinata e nel pomeriggio, in serata però saranno più decise. I venti soffieranno settentrionali tra moderati e forti dal mattino mattino sul Centro-Ponente, in estensione al Levante nel pomeriggio, in particolare sui rilievi. Il mare in mattinata sarà fino a molto mosso a Levante e mosso altrove mentre dal pomeriggio mosso in lento calo a partire dal centro della regione. Le temperature oscilleranno tra una minima di 7 gradi e una massima di 16 gradi. Questi i dati principali diffusi da Arpal nel consueto bollettino consultabile qui.

L’articolo Tante nuvole, schiarite più decise in serata proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com