Paura alle 5 della notte tra sabato e domenica per le occupanti di un veicolo che si è ribaltato mentre percorreva Via Sarzana, all’altezza del distributore Eni in zona La Pianta. Due donne sono state estratte dal veicolo dai Vigili del Fuoco mentre la vettura si era adagiata su un fianco nel mezzo della carreggiata. Sul posto le ambulanze delle Pubbliche Assistenze della Spezia e Vezzano Ligure. Entrambe le donne non hanno voluto farsi accompagnare al pronto soccorso per accertamenti. Rilievi da parte di polizia e carabinieri per determinare la dinamica.

L’articolo Auto su un fianco in Via Sarzana, le occupanti estratte dai Vigili del Fuoco proviene da Città della Spezia.

