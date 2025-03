Casarza: bimba colpita alla testa da un faretto (sequestrato) in codice giallo al Gaslini

Una bimba di 10 anni è stata colpita alla testa da un faretto caduto da un’altezza di circa 150 centimetri. E’ accaduto alle 12.30 circa in Battilana a Casarza. Sul posto è intervenuto il medico del 118 con i militi della locale Croce Verde e l’ambulanza “India” con l’infermiere. Medicata, la giovanissima paziente è stata trasportata in codice giallo all’Istituto Giannina Gaslini, per più accurati controlli che dovrebbero escludere lesioni interne. Il faretto è stato posto sotto sequestro dai carabinieri.

