Corteo antagonista in centro storico, prese di mira targhe di b&b e keybox: “No gentrificazione”

Genova. Manifestazione con annessi atti vandalici, sabato, durante il corteo per il cosiddetto “Carnevale di Sotto” organizzato in centro storico da antagonisti e anarchici per protestare “contro la repressione, la guerra, gli sgomberi, le opere di pubblica inutilità e tutte le galere”.

Alla folla di manifestanti – diverse centinaia – che, mascherati, hanno protestato contro il nuovo ddl sicurezza e la gentrificazione, si sono mescolati alcuni anarchici con il volto travisato che hanno oscurato le telecamere con la vernice e hanno poi usato sempre vernice per tracciare scritte e oscurare le targhe degli airbnb incrociati lungo il percorso.

