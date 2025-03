Da Gaggiola 25mila euro per le missioni africane raccolti nel periodo natalizio

Martedì prossimo, nella sala conferenze del Centro della carità di Gaggiola, alla Spezia, si terrà un incontro dedicato alla solidarietà missionaria. L’incontro, aperto a tutti, è organizzato dai frati minori francescani della fraternità del santuario di Sant’Antonio di Padova ed avrà inizio alle 17. Interverrà fra’ Pietro Pagliarini, animatore delle missioni francescane dei frati minori in tutto il Nord Italia: illustrerà le iniziative di cooperazione solidale realizzate dai frati della provincia francescana, con particolare attenzione ai progetti africani in Burundi e in Guinea Bissau.

Durante l’incontro verrà ufficialmente consegnato il ricavato, circa venticinquemila euro, delle attività benefiche di Gaggiola nel periodo natalizio: un risultato importante raggiunto grazie all’impegno costante e alla generosità dei volontari, degli amici e dei sostenitori spezzini, che ogni anno contribuiscono con dedizione alle attività missionarie dei frati minori.

