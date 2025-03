Elly Schlein torna in Liguria per supportare Silvia Salis candidato sindaco di Genova

Liguria. Cinque mesi dopo la chiusura delle campagna elettorale per le regionali, Elly Schlein torna in Liguria: questa volta per supportare Silvia Salis, candidata sindaca di Genova per il campo largo alle elezioni comunali del prossimo maggio.

La segretaria del Pd ha scelto ancora una volta Sestri Ponente per la sua visita, lo stesso quartiere in cui aveva accompagnato tenuto un comizio nell’ottobre del 2024 per sostenere Andrea Orlando nella sua corsa alla Regione contro Marco Bucci. Questa volta l’appuntamento alle 18 in piazza Tazzoli: con Salis e Schlein ci saranno anche lo stesso Orlando, il segretario provinciale del Pd Simone D’Angelo ed Elisa Somaglia, oggi consigliera del Municipio Medio Ponente e, con tutta probabilità, candidata alla presidenza del Municipio stesso in questa nuova tornata elettorale.

