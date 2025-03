Fatica e sorrisi per la nona edizione di “Puli-amo Sesta e frazioni”

Anche quest’anno, il Comune di Sesta Godano ha ospitato con entusiasmo la nona edizione di “Puli-amo Sesta e frazioni”, un’iniziativa ecologica che ha visto la partecipazione attiva di numerosi cittadini, bambini e associazioni locali.

La giornata dedicata alla pulizia del territorio ha preso il via alle 9 con il ritrovo in Piazza Marconi. Armati di guanti, sacchi e tanta buona volontà, i partecipanti si sono distribuiti nei boschi e nelle frazioni per raccogliere rifiuti, smantellare qualche mini discarica abusiva e contribuire così alla tutela dell’ambiente.

