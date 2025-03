FC32 assaggia subito la serie B, media punti dimezzata rispetto ai Platek

La presenza del direttore sportivo Stefano Melissano in sala stampa al termine della sconfitta casalinga contro il Brescia ha reso plastica la realtà: lo Spezia affronta il primo momento prolungato di mancanza di risultati in una stagione che fino a due mesi fa era stata pressoché perfetta. Nessuno sussurra la parola “crisi” nei corridoi dello stadio Picco anche perché il Pisa giocherà solo quindici ore dopo a Cosenza, trovando una vittoria di straordinaria potenza che cancella ogni possibile discorso sulla matematica e che obbliga a fare oggi i conti con la realtà. Lo Spezia deve chiudere in bellezza il campionato e arrivare agli spareggi nella migliore condizione possibile.

Presentarsi ai play off da favorita significa ritrovare il passo smarrito qualche settimana fa. Quando? Sicuramente c’è una discrepanza tra 2024 e 2025 nell’andamento della squadra di Luca D’Angelo. Erano stati 38 i punti nelle prime 20 partite, sono stati 17 nei successivi 11 turni. Media calata da un fantasmagorico 1,9 punti a partita a un pur sempre importante 1,5. Gol subiti in deciso aumento e classifica virtuale passata dal 3° posto con vista sulla promozione diretta al pieno della bagarre play off. Se il campionato fosse iniziato il 12 gennaio 2025 lo Spezia sarebbe 5° o 7°, a seconda dei risultati odierni di Cesena-Juve Stabia e Salernitana-Palermo.

