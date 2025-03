“I rischi della droga”, a lezione con la Guardia di finanza

Nelle giornate di martedì 11 e giovedì 13 marzo, gli studenti della scuola secondaria A. Frank, hanno avuto un incontro speciale con la Guardia di Finanza della Spezia e il suo Reparto cinofilo antidroga, nell’ambito di un’iniziativa di sensibilizzazione sui pericoli legati all’uso e al traffico di sostanze stupefacenti.

L’intervento ha visto protagonisti gli uomini della Guardia di Finanza, in particolare il luogotenente Diego Ignarro che insieme ai colleghi conduttori delle unità antidroga, Rigano Luca e Palombini Damiano e ai loro fedeli compagni a quattro zampe, il pastore tedesco Lucifer e il labrador Elik, hanno illustrato agli studenti i rischi connessi all’assunzione e al commercio di droghe. L’incontro ha avuto lo scopo di sensibilizzare i giovani sui pericoli della droga, fornendo loro gli strumenti per riconoscere i segnali di un possibile coinvolgimento in attività illecite e per fare scelte consapevoli attraverso l’ausilio di apposite slide e video predisposti per illustrare anche visivamente la delicata tematica.

