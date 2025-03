Istruzione per gli adulti, la giustificazione arriva via Whatsapp e c’è il baby-sitteraggio per i bimbi

Un edificio scolastico che pulsa di vita, di storia e di storie. Un dirigente che deve gestire la condivisione di spazi, aule, corsi, ma anche intrecciarsi con le burocrazie istituzionali e la vita delle persone che varcano la soglia d’ingresso, spesso con un passato complesso e un futuro da immaginare, ancor prima che da costruire. I numeri sono alti: 1600 studenti, bilancio da un milione e settemila euro, apertura dalle 9 alle 21, sabato incluso, anche d’estate, iscrizioni aperte quasi tutto l’anno, quattro plessi, ognuno con le sue peculiarità. È il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti Alberto Manzi della Spezia, noto con l’acronimo di CPIA. La sede principale è in Via Napoli; sempre in città si trova il distaccamento Fontana; a Sarzana c’è il distaccamento Barontini e sono di competenza della scuola alcuni corsi presso la Casa Circondariale Villa Andreino.

“Ci chiamano la scuola degli stranieri, non abbiamo ancora intercettato quella parte di adulti italiani che potrebbe aver voglia di rimettersi in gioco. Ma cominciano a vederci”. Sorride il dirigente Andrea Minghi, ingegnere, docente di elettronica, vincitore del concorso dirigente e assegnato ad Albenga, trasferitosi nel 2020 alla Spezia. Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti è una scuola giovane, istituita nel 2015, poco conosciuta dall’opinione pubblica, eppure fortemente innestata sul territorio. “Un CPIA si sceglie, io l’ho scelto. Ho garantito la continuità del mio operato. Ho molto insegnato alle serali, avevo contezza di quanto avrei trovato. Da quando sono arrivati i diplomi di terza media sono raddoppiati: erano 44, sono 88. Sono raddoppiati anche i certificati A2”. Anche tra il corpo docente emergono motivazioni sociali, educative e interculturali profonde che portano all’insegnamento. Il mondo della scuola parla un linguaggio di acrostici, sigle e acronimi: a chi sta dietro alle scrivanie va il compito di trasformarli e tradurli in esperienze, formazione, arricchimento, possibilità. Nel caso del CPIA, si tratta di possibilità oltre l’età dell’obbligo di istruzione, dai 16 anni in su.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com