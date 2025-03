Liste di attesa e prescrizioni: “Chi meglio del medico di medicina generale può assumere le colpe di tutto?”

Dapprima mi sono detto: hanno costruito tutto apposta per trovare un capro espiatorio! Il sistema di prenotazione delle visite ed esami, la impossibilità di cancellare da parte del medico una prescrizione che non era andata a buon fine in modo che rimanesse traccia dei suoi tentativi, la scelta di non delimitare l’offerta ai tempi previsti dal sistema costruito delle priorità e poi in ultimo un sistema di recupero prestazioni che permetteva di trovare soluzioni alternative all’appuntamento che non si trovava (cioè posti in più ricavati non si sa come da un ufficio ASL creato appositamente) ma che poteva essere attivato, almeno per lungo tempo, solo se la priorità era B, cioè 7-10 giorni, ovviamente con questo forzando la prescrizione del Medico di Medicina Generale anche solo per ottenere un posto a 1 o 2 mesi altro che 7-10 g. In ultimo ecco fatto: trovato il colpevole! Il colpevole è il Medico di Medicina Generale che ha fatto di tutto per poter far avere nei tempi giusti al suo paziente un appuntamento, per non privarlo di una visita o di un esame necessario, in un contesto farraginoso e incomprensibile, in un sistema di prenotazioni la cui logica sfugge alle menti più raffinate. Ma l’esito invece è semplice: trovare il colpevole, la causa di tutti i mali, il personaggio su cui scaricare tutta la responsabilità delle inefficienze del sistema. Chi meglio del povero Medico di Medicina Generale è adatto a caricarsi addosso le colpe di tutto: nessuno. E’ il candidato perfetto. Non è un dipendente quindi lo possiamo trattare come uno esterno al sistema. Non e’ sotto la responsabilità e la guida dei responsabili aziendali, quindi allontana la colpa dalla azienda sanitaria e dalle regioni, quindi dalla politica. Il Medico di Medicina Generale è poi uno poco affidabile, si sa; gli abbiamo già dato la colpa di non esserci stato al tempo del COVID, trascurando il tributo di morti della Medicina Generale e il fatto che uno stato impreparato ed inefficiente non avesse un piano pronto contro la pandemia né scorte di indispensabili di dispositivi di protezione individuale (per intenderci: guanti e camici e tute), per cui per buona parte della sua durata fu l’unico ad essere lasciato senza protezione a mani nude (perché ci doveva pensare da solo a rifornirsi di cose che non si trovavano). In più lo abbiamo già spiegato: lavora poco, non si trova mai quando serve, non risponde al telefono e ora è chiaro prescrive tutto a tutti senza cervello e intasando la sanità pubblica! Lo sanno tutti che è un buon colpevole! I media lo hanno già messo sulla graticola in questi anni continuamente… Guadagna molto molto bene e praticamente non fa nulla (e infatti c’è talmente pieno di medici che vogliono dedicarsi a questa meravigliosa professione, così ricca e da nullafacenti, che ormai molti cittadini non ne trovano più uno e quelli rimasti devono coprire i vuoti alla meno peggio!). Quindi i dati lo incastrano: tante ricette per la richiesta di un solo esame: faceva anche 8 impegnative per lo stesso esame per lo stesso paziente! Immagino quel poveruomo che per qualche motivo avrà sbagliato e riscritto senza poter cancellare una stessa impegnativa tribolando quella mattina in mezzo alle altre mille cose da fare, perché il suo scopo non era certo lucrarci visto che non lo pagavano a ricetta emessa, ma un tanto all’anno per ogni paziente… Il personaggio ha una fedina di immagine pubblica da quasi delinquente! Quindi tutto concorda! E’ lui! E fa anche comodo che così possiamo darlo in pasto alla gente arrabbiata che reclama risposte! E’ certamente un complotto!

Poi ci ho riflettuto meglio e ho capito! No, deve essere soltanto quel miscuglio di incapacità, di pressapochismo, di analisi superficiale dei dati e quel modello tutto italiano di dare la colpa ad altri delle cose che non funzionano. Non ci sono menti raffinate dietro a questa storia che hanno preordinato e costruito un colpevole perché l’importante era averne uno da utilizzare al bisogno. Ne hanno solo approfittato all’occasione, un piatto servito da tanta inefficienza che non si poteva non mangiare con tutto il bisogno che c’era e che c’è, con tutto il bisogno di discolparsi della politica e delle amministrazioni e distanziarsi dallo scempio che si è fatto della sanità pubblica. No solo catene di stupide burocrazie e analisti incompetenti. Quello, ho pensato, è stato il meccanismo!

