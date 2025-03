L’atleta genovese Andrea Modica è testimonial di ‘Liguria 2025 Regione Europea dello Sport’ ai Campionati italiani paralimpici di sci, in corso a Pila e ad Aosta dal 28 al 30 marzo.

“Andrea è un grande sportivo che ha saputo reagire con forza e coraggio alle difficoltà che la vita gli ha messo davanti: un vero esempio per migliaia di ragazzi. – commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. – Siamo orgogliosi che abbia scelto di portare con sè la bandiera di ‘Liguria 2025’ ai campionati italiani di sci e anche a quelli che si terranno in Francia dal 3 al 5 aprile : in quest’anno così speciale, infatti, vogliamo veicolare un potete messaggio sulla necessità di promuovere uno sport realmente inclusivo”.

L’articolo Lo striscione “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport” ai Campionati italiani paralimpici di sci proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com