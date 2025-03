Lucia Annibali incontra gli studenti di Follo e Calice alla Salvo d’Acquisto

Dopo l’incontro di venerdì pomeriggio nel quale aveva presetato il suo libro, Lucia Annibali sabato mattina ha fatto visita anche all’istituto scolastico Salvo d’Acquisto di Follo e Calice al Cornoviglio.

“Una partecipazione straordinaria di ragazzi, genitori e cittadini per ascoltare una storia, quella di Lucia raccontata nel suo libro “Il futuro mi aspetta” potente e nel segno della rinascita e dell’infinito amore per la vita e per il prossimo. Grazie al dirigente scolastico Marcello Lupo, a tutto il corpo docente e non docente per il grande lavoro svolto in preparazione di questo incontro, ai ragazzi attenti e preparati, ai colleghi sindaci che erano presenti anche con i loro assessori, ai consiglieri comunali di Calice e un ringraziamento in particolare a Raffaella Paita per avermi consentito di proporre questa importante iniziativa e a Lucia per la sua amicizia”, afferma la sindaca di Calice al Cornoviglio, Federica Pecunia.

L’articolo Tre settimane di formazione per 34 Allievi Vigili del fuoco proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com