Dall’Ufficio Relazioni Esterne dei Vigili del fuoco della Spezia

Nella Giornata odierna, attorno alle ore 12, alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di La Spezia è giunta la richiesta di soccorso per una donna che si trovava nella località di Monesteroli. Dalla Centrale dei Vigili del Fuoco è partita, via mare, una squadra con personale Sommozzatore per raggiungere la donna che per problemi fisici non riusciva più né a tornare verso monte né a scendere verso mare.

» leggi tutto su www.levantenews.it