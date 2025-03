Natale e Ioculano: “Sulla riorganizzazione della direzione, Giunta Bucci incapace di assumersi le proprie responsabilità”

“Un’Amministrazione pasticciona e incapace di assumersi le proprie responsabilità scaricandole su chi lavora. È questa la fotografia di Bucci e della sua Giunta che prima lanciano la riorganizzazione della dirigenza e dopo, accorgendosi che hanno aperti dei bandi per selezionare chi dovrà essere chiamato a ricoprire quei ruoli, dice che c’è stato un errore tecnico e che i nominativi erano riferiti alle vecchie dirigenze.

La toppa peggio del buco. Basta confrontare la vecchia organizzazione e quella nuova per capire che questa è l’ennesima giustificazione che non sta in piedi di fronte alla prova dei fatti.

Intanto la prima cosa che lascia sbalorditi è come Bucci possa pensare che qualcuno creda che un comunicato di questa importanza non sia stato validato prima di inviarlo agli organi di stampa.

Quanto dichiarato da Bucci nel secondo comunicato non sta in piedi.

Facciamo degli esempi concreti. La Direzione Turismo prima della riorganizzazione comprendeva anche Agricoltura e Aree Protette ora è prevista una Direzione Turismo e Marketing con a capo un nome nuovo, la Cultura e lo Sport non erano nella direzione centrale di organizzazione, la direzione generale sviluppo economico mantiene la stessa definizione ma non le competenze, la direzione generale di area sviluppo e tutela del territorio, infrastrutture e trasporti perde lo sviluppo e tutela del territorio e acquisisce l’edilizia sanitaria.

Bastano questi esempi per dire che i nomi annunciati non erano quelli che attualmente ricoprono quei posti ma sono quelli che andranno a ricoprire i nuovi incarichi. Staremo a vedere cosa accadrà.

Alle nostre domande Bucci non ha risposto e fugge, ne aggiungiamo una: come è possibile mantenere aperti per pochi giorni dei bandi di così tanta rilevanza? Questa Giunta vuole avere le migliori risorse per dirigere la macchina regionale oppure vuole contrarre la partecipazione?”

I consiglieri regionali Davide Natale ed Enrico Ioculano

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com